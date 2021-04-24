Kripto para nasıl bozdurulur? Kripto para nasıl çekilir?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçması sonrası sanal para borsalarında deprem etkisi oluşturdu. Kripto para dolandırıcılığı sonrası sanal para borsalarında bulunan vatandaşlar kripto para çekme nasıl yapılacağını sorguluyor. Kripto para dijital cüzdanlarda saklanır. Aslında saklanan şey, paranın kayıtlardaki sahibinin sadece kendisinin bileceği, akılda tutulmaya uygun olmayan şifrelerdir. Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash başta olmak üzere 5.500'ün üzerinde kripto para mevcuttur. Kripto para satın almak veya kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Kripto para transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Kripto Para değerinin birden fazla kez harcanmasının önüne geçilmiş olur.

Kripto para nasıl çekilir?

Kripto para nakite nasıl çevrilir? Kripto para nasıl bozdurulur? gibi sorular da bir hayli sorulmakta. Kripto paraları nakit olarak kullanmak için borsalar üzerinden satış işlemi yapılabilir.Kripto Paralarınızı borsa üzerinden satılarak karşılık gerçek para tutarı EFT veya havale ile kişilere gönderilir.

Bitcoin para olarak nasıl çekilir?

Bitcoin para çekme nasıl oluyor? Para Çekme Nasıl Yapılır sorusunun cevabından önce hesabımıza giriş yaparak sağ üst bölümden Cüzdan butonuna tıklıyoruz. Daha sonra sol taraftaki listeden Çekme butonuna tıklayarak para çekme kısmına geliyoruz. Para çekme bölümüne geldikten sonra üst kısımdan BTC'yi seçiyoruz.