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Gündem Kripto para madenciliği operasyonu
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Kripto para madenciliği operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda kripto para madenciliğinde kullanıldığı belirtilen cihazlara el kondu. Cihazların toplam maliyetinin 512 bin lira olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 16:57:00 -
Kripto para madenciliği operasyonu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda kripto para madenciliğinde kullanıldığı belirtilen cihazlara el kondu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, B.Ö'nün Irmak Mahallesi'nde kripto para madenciliğinde kullanılan cihazı sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, adreste yakaladıkları B.Ö'yü gözaltına aldı.

Adresteki aramada cihazlara el konuldu. Cihazların toplam maliyetinin 512 bin lira olduğu tespit edildi.

B.Ö. hakkında 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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