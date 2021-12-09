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Aktüel Kripto para dolandırıcılığı
Aktüel

Kripto para dolandırıcılığı

"Kripto para dolandırıcılığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:28:00 - 2021-12-09 14:39:27
Kripto para dolandırıcılığı

"Kripto para borsası dolandırıcılığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli K.A.'nın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli K.A., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Süreç

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli K.A., şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesi'nde görülecek olması sebebiyle 7 Aralık'ta hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.

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