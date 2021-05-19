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Ekonomi Kripto para borsasında neler oluyor? İşlemler askıya alındı
Ekonomi

Kripto para borsasında neler oluyor? İşlemler askıya alındı

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Coinbase ise kullanıcıların erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:37:00 -
Kripto para borsasında neler oluyor? İşlemler askıya alındı

Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

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