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Aktüel Kripto para borsasında 2 kişi hakkında yakalama kararı
Aktüel

Kripto para borsasında 2 kişi hakkında yakalama kararı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:12:00 -
Kripto para borsasında 2 kişi hakkında yakalama kararı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bitrota" isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını ileri süren vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, 3 sene önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.

Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul ve Hatay cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şirket yöneticisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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