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Ekonomi Kripto para borsası şifresi nasıl saklanır?
Ekonomi

Kripto para borsası şifresi nasıl saklanır?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yaklaşık 2 milyon dolar kripto parayla birlikte yurt dışına kaçtı. Bu durum ise kripto para borsasına yatırım yapanları bir hayli kaygılandırdı. Yatırımcılar işlemlerini aracı kurum tarafında değil kendi kontrollerinde olmasının yollarını araştırmaya başladı. Peki, kripto şifresi nasıl saklanır?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 15:11:00 -
Kripto para borsası şifresi nasıl saklanır?

Son günlerde en çok merak edilen konuların başında kripto para borsasında güvenlik geliyor. Peki, kripto para borsasında şifre nasıl saklanıyor?

Kripto para borsası şifresi nasıl saklanır?

Kripto para borsasında iki tür saklama yöntemi vardır. Bu yöntemlerden biri sıcak cüzdan diğeri ise soğuk cüzdandır. Uzmanlar vatandaşları yatırımlarıyla ilgili sorun yaşamamaları için soğuk cüzdanı kullanmalarını öneriyor.

Sıcak cüzdan nedir?

Sıcak cüzdan, en temel anlamıyla internete bağlı olan cüzdan uygulamalarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Fonlar internete bağlı cüzdan uygulamasında ya da üçüncü parti bir cüzdan sağlayıcısının veritabanı ve sunucusunda tutulmaktadır. Sıcak cüzdanlar ile ilgili en önemli güvenlik riski cüzdan bilgilerinin tutulduğu ve internete bağlı veritabanı ve sunucuların siber saldırganlar tarafından hacklenmesidir.

Soğuk cüzdan nedir?

Soğuk cüzdanlar, Bitcoin ve diğer kriptoparaların saklanabildiğin internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlardır. Kripto paralar şifresi ve kontrolü kullanıcıda olan fiziksel bir cüzdana aktarılabilir. Bu saklama yöntemi internet bağlantısı olmadığı için diğer yöntemlere göre daha güvenilir kabul edilir.

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