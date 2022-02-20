Kremlin'den flaş "savaş" açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yaşanan gerilim ile ilgili açıklamada bulundu. Peskov işgal konularında ortaya atılan tarihlerin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu açıklamaların provokasyon ve gerilim unsuru olduklarını söyledi. Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Onca savaşı yaşamış bir ülke olarak Avrupa'da ‘savaş’ kelimesini dahi ağzından çıkarmak isteyeceği Avrupa’daki son ülke burası” dedi.

Herkesi aklıselime davet ettiklerini belirten Peskov, “Kendilerine şu soruyu sorsunlar: Rusya’nın birilerine saldırmasının anlamı ne? Tarihi hatırlamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar” diyen Peskov, böyle iddiaların gerginliği tırmandırdığını kaydetti. Peskov, “Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.