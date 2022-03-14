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Dünya Kremlin: Putin ile görüşme talebi olmadı
Dünya

Kremlin: Putin ile görüşme talebi olmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 23:44:00 -
Kremlin: Putin ile görüşme talebi olmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

"Görüşme talebi olmadı"

Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden’ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

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