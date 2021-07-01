Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı taksit sayılarına ilişkin düzenlemeye gitti. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme süreleri kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3'er ay düşürüldü. Taşıt alımlarında kredi vade sınırları nihai fatura değerlerine göre 12'şer ay indirildi. Peki, altın alımlarında kaç taksit yapılıyor?

Kredi kartıyla altın alınır mı? Kredi kartıyla altına kaç taksit yapılıyor?

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 6 aydan 3 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 9 aya indirilmesine karar verildi.

Öte yandan televizyon alımlarındaki 3 bin 500 TL sınırının 5 bin lira olarak belirlenerek, fiyatı 5 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında kredi taksit sınırının 9 ay olarak belirlenmesi, fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon alımlarında 4 ay olarak uygulanmasına devam edilmesi kararı alındı.