ÖSYM duyurdu! KPSS son dakika açıklama yaptı: Giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS sınav yeri öğrenme
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Son dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumları sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
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Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınav tarihleri güncellendi
Bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.
ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.
ÖSYM yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
KPSS ne zaman?
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
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