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Dünya Kraliçe Elizabeth koronaya yakalandı
Dünya

Kraliçe Elizabeth koronaya yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada kraliçenin durumunun iyi olduğu ve hastalığı hafif bir şekilde atlattığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:22:00 - 2022-02-20 15:25:41
Kraliçe Elizabeth koronaya yakalandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Kovid-19'a yakalandığı ve Kraliçe'nin hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Kraliçe'nin bu hafta Windsor'daki hafif düzeyde görevlerine devam etmeyi planladığı aktarılarak "(Kraliçe) Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın 10 Şubat'ta ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı ve sonrasında eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın da testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Yorumlar

Deniz

Kuyruk titremeye başlamış,majesterinin. Allah huzurunda yakındır hesap.
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Mustafa

Eyvah virüs şimdi yandı, kime bulaştığını bir bilse
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