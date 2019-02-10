Kral Selman'dan oğluna ABD resti!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz es-Suud’un Filistin-İsrail meselesinde inisiyatifi oğlu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan devraldığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak öne sürdüğü ve kamuoyunda “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen barış planını desteklemeyeceği ileri sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinin Israil Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi Araştırmalar Merkezi, Aralık 2018 tarihinde gizli olarak konuya dair bir rapor hazırladı. Hassas bilgiler içerdiği için sadece İsrailli bazı büyükelçiler ve ulusal güvenlik yetkililerine gönderilen raporda, Kral Selman’ın Trump’ın barış planını desteklemeyeceği ve İsrail hükümeti Filistinlilere önemli bir imtiyaz vermeden İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceği belirtildi.

Raporda, meseleyi oğlundan devralan Kral Selman'ın Filistin-İsrail sorununa dair Suudi politikasını tekrar, Kral Abdullah tarafından 2002 yılında Arap Birliği Zirvesi’nde sunulan ve 1967 sınırlarının içinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Arap Barış Girişimi ile uyumlu geleneksel politikaya geri döndürdüğü vurgulandı.

"Pencere kapalı"

Haberin sahibi deneyimli İsrailli gazeteci Barak Ravid’e konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Geçen yıl, Suudi Arabistan ile önemli bir ilerleme sağlanabileceğine dair fırsat penceresi açıldığı yönünde bir his vardı. Böyle bir başlangıç olsa bile, şimdilik pencere kapalı” ifadelerini kullandı.

Haberde, 14 Ocak’ta Riyad’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kral Selman arasında geçen görüşmeye aşina ABD’li bir yetkili, Kral’ın görüşmede verdiği mesajın, gizli raporun vardığı sonucu sadece güçlendirdiğini belirtti.

Kral Selman’ın, özellikle Doğu Kudüs’ün başkent olmasıyla ilgili Filistinliler’in taleplerini karşılamadığı takdirde, Trump’ın barış planını Suudi Arabsitan’ın desteklemeyeceğini Pompeo’ya ilettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Star