0553 313 94 23

Kral Selman'dan oğluna ABD resti!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Filistin-İsrail meselesini oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan devraldığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak da bilinen Filistin-İsrail barış planını kabul etmeyeceği belirtildi.

10 Şubat 2019 Pazar 13:11
Kral Selman'dan oğluna ABD resti!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz es-Suud’un Filistin-İsrail meselesinde inisiyatifi oğlu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan devraldığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak öne sürdüğü ve kamuoyunda “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen barış planını desteklemeyeceği ileri sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinin Israil Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi Araştırmalar Merkezi, Aralık 2018 tarihinde gizli olarak konuya dair bir rapor hazırladı. Hassas bilgiler içerdiği için sadece İsrailli bazı büyükelçiler ve ulusal güvenlik yetkililerine gönderilen raporda, Kral Selman’ın Trump’ın barış planını desteklemeyeceği ve İsrail hükümeti Filistinlilere önemli bir imtiyaz vermeden İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceği belirtildi.

Raporda, meseleyi oğlundan devralan Kral Selman'ın Filistin-İsrail sorununa dair Suudi politikasını tekrar, Kral Abdullah tarafından 2002 yılında Arap Birliği Zirvesi’nde sunulan ve 1967 sınırlarının içinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Arap Barış Girişimi ile uyumlu geleneksel politikaya geri döndürdüğü vurgulandı.

"Pencere kapalı"

Haberin sahibi deneyimli İsrailli gazeteci Barak Ravid’e konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Geçen yıl, Suudi Arabistan ile önemli bir ilerleme sağlanabileceğine dair fırsat penceresi açıldığı yönünde bir his vardı. Böyle bir başlangıç olsa bile, şimdilik pencere kapalı” ifadelerini kullandı.

Haberde, 14 Ocak’ta Riyad’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kral Selman arasında geçen görüşmeye aşina ABD’li bir yetkili, Kral’ın görüşmede verdiği mesajın, gizli raporun vardığı sonucu sadece güçlendirdiğini belirtti.

Kral Selman’ın, özellikle Doğu Kudüs’ün başkent olmasıyla ilgili Filistinliler’in taleplerini karşılamadığı takdirde, Trump’ın barış planını Suudi Arabsitan’ın desteklemeyeceğini Pompeo’ya ilettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Star

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 13:11
  1. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz es-Suud
  2. Filistin-İsrail meselesi
  3. Muhammed bin Selman
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. yüzyılın anlaşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe-Zenit maçına Fransız hakem kadrosu
    1. Fenerbahçe-Zenit maçına Fransız hakem..
    2. Beşiktaş'tan Atiba'ya sürpriz öneri!..
    3. "Enez Ayasofyası" ibadete açılıyor
    4. Kartal'da çöken bina
    5. "FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon..
    6. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı..
    7. KKTC'de "2. Hematalojik Nadir..
    8. Kuru meyvede "Ortak Eylem Komisyonu"..
    9. Gül: Teröristleri çukura gömmeye devam..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür..
    11. "Kitap, dergi ve gazetede KDV olmayacak"
    12. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinin..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta..
    14. Fenerbahçe-Zenit maçını Fransız hakem..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kitapta,..
    17. Enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi
    18. Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni
    19. "Sırtını Kandil'e dayayanlarla,..
    20. Mete ve Yasemin Ecem, dünyada yılın..
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var