KPSS'nin tarihi değişecek mi? KPSS 2020 ertelenir mi?

Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanması beklenirken bir yandan da KPSS iptal mi olacak? KPSS ertelenecek mi? soruları gündeme geldi.

KPSS iptal mi olacak?

2020 KPSS'de iptal ya da erteleme olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama yapıldığında ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS sınav yerleri açıklandı mı?

2020 KPSS lisans Sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu nedenle KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.