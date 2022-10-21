Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre,18 Eylül'deki 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 24-25 Eylül'deki 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 2 Ekim'deki 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı.

Söz konusu sınavlara ilişkin madde analizi, cevap anahtarı kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından 2 Ekim'de uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabının "B" şeklinde düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS taban puanları | KPSS kaç puanla nereye atanılır?

Merakla beklenen sonuçların açıklanmasının ardından sınava girenler bu kez atama taban puanlarını araştırmaya başladı. KPSS atama taban puanları geçmiş yıllardaki puanlara bakılarak yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Atama puanları şehir ve kadrolara göre farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple önceki yıllardaki alımlar ve puanlara göz atmakta yarar var.

KPSS 2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları için TIKLAYINIZ

KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanlar (Lisans) için TIKLAYINIZ