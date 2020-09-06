KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? ÖSYM 2020 KPSS çıkmış soruları

KPSS sınav tarihleri, KPSS sınav soru ve cevapları ile KPSS sınavı sonuçları KPSS sınavına girecek adaylar tarafından merakla sorgulanmakta. 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Tarihleri arasında başvuruların yapıldığı ÖSYM 2020 KPSS lisans sınavında büyük gün geldi çattı. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunacak binlerce aday KPSS sınavına girip kurumların alım başvuru şartlarında yer verilen KPSS puanına sahip olmak için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavında ter dökmekte. KPSS Lisans mezunlarının ilk olarak gireceği Genel Yetenek-Kültür-Eğitim Bilimleri sınavları 6 Eylül Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM 2020 KPSS Lisans sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi için adaylar sınavı saat 10.30’da sınava girerken KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45’de başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde toplam 120 soru sorulacak ve 2020 KPSS Genel Yetenek ve KPSS Genel Kültür sınavı oturumu 130 dakika süre verilecek. ÖSYM 20 KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecekler adaylara toplam 80 soruyu 100 dakika çözmek zorunda.

2020 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS lisans mezunları Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavından sonra KPSS Alan Bilgisi sınavının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. ÖSYM 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu 12 Eylül Cumartesi günü saat 10:15'de başlarken, ÖSYM 2020-KPSS lisans Alan Bilgisi ikinci oturumu da 13 Eylül Pazar günü saat 10:15'de yapılacak.

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır? Soruları da yine KPSS lisans sınavına giren adaylar tarafından merak edilmekte. ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül Pazar günü yapıldı. KPSS 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giren memur adayları, KPSS 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soru ve cevap araştırmasına başladı. Peki KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağına ilişkin ÖSYM’den resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ki KPSS sınavında soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavdan ikigün sonra yayınlanmıştı. KPSS soru ve cevapları için tıklayınız.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile KPSS lisans Alan Bilgisi sınav sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak. ÖSYM 2020 KPSS sonuçları için tıklayınız.