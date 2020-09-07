KPSS sınavına girecek adaylar şimdiden KPSS sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. 12 Eylül 2020'de ilk oturumu ile başlayacak olan KPSS maratonu heyecanla bekleniyor. KPSS cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

2020 yılının ilk KPSS Lisans sınavları dün gerçekleşti. KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.35'te son buldu. Ardından adaylar 14.45'te Eğitim Bilimleri sınavına katıldılar.

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Bilindiği gibi geçtiğimiz sene soru ve cevaplar sınavdan 2 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl ise 9 Eylül Pazartesi günü KPSS soru ve cevapların açıklanması yönünde ihtimaller bulunuyor.

KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020'de,

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020'de,

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020'de,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020'de,

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020'de,

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020'de,

KPSS DHBT sonuçları ise 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.