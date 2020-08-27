KPSS sınavına nasıl çalışılır? KPSS sınavında hangi konudan kaç soru çıkıyor?

KPSS genel yetenek sınavı Türkçe ve Matematik testlerinden oluşur. KPSS sınavına hazırlanan adaylar Türkçe testine yeterine kadar önemi vermez. Ancak KPSS sınavında Türkçe sorularının puanı Matematik dersindeki puanla aynıdır.

KPSS Türkçe konuları neler?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS genel kültür testinde Türkçe sınavında paragraf, dil bilgisi ve sözel mantık konularından sorular çıkmakta. KPSS sınavında pragraf kadar dil bilgisi de önemlidir. Dil bilgisi konusu adayları biraz zorlasa da bol bol test çözerek dil bilgisi bilgisini ilerletilmekte. Sözel mantık testine gelecek olursak, sözel mantık dersinde konu anlatımları tamamlandıktın hemen sonra o konuya ilişkin soru çözmeniz gerekir ki konuyu daha iyi anlamış ve anladığınız bilgiler daha çabuk pekişmiş olsun. Türkçe dersinden çok net çıkaran adaylar matematikten ortalama bir net yapsa dahi genel yetenek kısmında ortalamanın üstünde kolaylıkla çıktıkları için yüksek standart sapma ile karşı karşıya kalırlar. Burada da görüleceği üzere KPSS’de Türkçe ders konuları oldukça önem arz etmektedir. KPSS genel kültür sınavında matematik konularında zayıf olan bir aday, bu açığını Türkçe testinden oldukça fazla net çıkartarak kapatabilir.

KPSS Matematik sınav sonuları neler?

KPSS sınavına girecek adaylar genel kültür sınavından yüksek puan almak istiyorlarsa Matematikten fazlaca net çıkarmaya bakmalıdır. Matematik dersinden pek anlamayan adaylar, Matematik dersinden oluşacak açığı diğer derslerden daha fazla net çıkartarak kapatmak istemektedirler. Diğer derslerden çıkan soruların da belirli oranda zor soru çıkması durumunda bu şekilde düşünen adaylar daha sınav sırasında hata yaptıklarını anlayacaklardır.

KPSS tarih sınav konuları

ÖSYM KPSS sınavına ilişkin Tarih dersinde önceki yıllarda bilgiye dayalı sorular sormakta için son yıllarda yorum ve bilgiye dayalı sorular sormakta. İslamiyet öncesi Türk tarihi, Osmanl Devleti Siyasi tarih konusunun yanıda Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık konularına ayrı bir önem verilmelidir.

KPSS tarih sınavında kaç soru çıkıyor?

KPSS sınavında tarih dersinden 4-6 soru arasında çıkmakta. Tarih konuları bitirildiğinde mutlaka ama mutlaka o konuya ilişkin bolca test çözülmekte.

KPSS coğrafya dersi konuları KPSS coğrafya soruları

KPSS’ye girecek adaylar coğrafya konularında ne kadar soru çıktığını mutlaka öğrenmelidir. ÖSYM KPSS sınavında özellikle de madenler ve enerji kaynakları konularından bir hayli soru sormakta.

KPSS vatandaşlık dersi konuları

KPSS genel kültür sınavında vatandaşlık dersinden soru çıkmazdır. Vatandaşlık dersi söz bir ders olduğundan adayın çalıştığı bilgileri unutması daha çabuk olacaktır. Onun için vatandaşlık dersi sıklıkla tekrar edilmeli ve konu bitiminde mutlaka bolsa soru çözmelidir. Vatandaşlık sınavında genellikle güncel konulardan soru çıkmaktadır.

KPSS sınavı ne zaman?

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de yapıırken, KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.