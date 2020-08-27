KPSS sınav yerleri
KPSS sınav giriş yerleri | Kamu personeli olmak isteyen kişiler KPSS sınavına giriyor. KPSS lisans başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu. 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu 6 Eylül'de yapılacak. Adaylar KPSS sınav yerleri belli oldu mu | KPSS sınav giriş belgesi | KPSS lisans sınav giriş belgesi konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans düzeyi oturumu 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınava kısa bir zaman kala adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, 2020 KPSS Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu?
KPSS sınav yerleri
ÖSYM 27 Ağustos Perşembe günü KPSS Lisans düzeyi oturumu sınav giriş belgelerini yayınladı. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girip TC kimlik numarası ve şifreleriyle sınav giriş yerlerini öğrenebilir. Ayrıca dileyen adaylar e-devlet şifreleriyle sınav bilgilerine ulaşabilir.
KPSS LİSAN DÜZEYİ OTURUMU SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS Lisans 2020 saat kaçta? | KPSS lisans oturum saatleri 2020
KPSS lisans oturum saatleri | KPSS lisans düzeyi sınavına girecek olanlar sınav günü ve tarihini merak ediyor.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.
Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül Pazar günü saat: 14.45’te başlayacak.
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