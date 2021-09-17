KPSS şartı yok! Bakanlık 2 bin 533 daimi işçi alacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak.
2 bin 533 daimi işçi alacak
MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı.
Belge kontrolleri yapıldı
28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.
Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.