KPSS önlisans başvuru tarihleri ne zaman?
KPSS önlisans başvuru tarihleri 2020 merak ediliyor. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarına katılım sağlamayı düşünen adaylar başvuruların alınacağı tarihleri de merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS önlisans başvuru tarihleri ne zaman başlayacak?
2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2020 oturum tarihleri
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.