KPSS ön lisans sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Merakla beklenen KPSS önlisans sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden erişime açıldı. Kurumun sınav takviminde belirttiği tarihte KPSS sonuçları ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, 2020 KPSS sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 25 Ekim'de uygulanan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
KPSS ön lisans sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadeleri kullanıldı.
Sonuçların açıklanmasının hemen ardından ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden adayların cevap kağıtları da 10 gün süre ile erişime açıldı.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen sınava yüz binlerce memur adayı katılım sağlamış.