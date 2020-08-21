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Eğitim KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS sınav ücreti…
Eğitim

KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS sınav ücreti…

Son dakika koduyla KPSS ön lisans başvuruları açıklaması yapıldı. Bu duyurunun ardından ise KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. KPSS Sınavına, ön lisans programlarından mezun olan adaylar ve sınava başvuru sırasında mezun olmayan ancak, söz konusu sınavın geçerlilik süresi 2 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvuru sağlayabilecek. Başvuru ekranı bugün saat 10.00’dan itibaren başladı. Peki KPSS sınav başvuru nasıl yapılır ve ne kadar ücret yatırılması gerekiyor? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:43:00 -
KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS sınav ücreti…

KPSS başvuru başladığından beri sosyal medya üzerinden en çok araştırılan konular arasında KPSS başvurusu nasıl yapılır ve KPSS Sınav başvurusu ne kadar oldu. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri atacılığı ile ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleşebilecek. İşte tüm detaylar…

KPSS ön lisans başvurusu nasıl gerçekleştirilir?

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu olan sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri atacılığı ile ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleşebilecek. KPSS Sınav başvurusunda HES kodu bilgisi alınacağından adayların sınava başvuru işlemi yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES koduna erişmiş olmaların gerekmektedir. KPSS Sınavına, ön lisans programlarından mezun olan adaylar ve sınava başvuru sırasında mezun olmayan ancak, söz konusu sınavın geçerlilik süresi 2 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvuru sağlayabilecek. Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru bilgileri sistemi kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaktır.

2020 KPSS Sınav başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girmek isteyen adayların sınav ücretlerini yatırırken banka görevlisine T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile beraber oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracaklarını söylemeleri gerekmektedir. Ön Lisans KPSS Başvuru ücreti ise 80 TL.

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