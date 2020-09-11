KPSS maratonunun ikinci haftası yarın başlıyor

Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında hafta sonu lisans düzeyinde alan bilgi oturumları yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi'nin ilk oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Hukuk, ekonomi ve finans testlerini içeren KPSS saha bilgisi sınavlarının ikinci oturumu aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Bu oturumlarda adaylara 120 soru için 150 dakika verilecektir.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testlerinde 120 soruyu cevaplamaları için 160 dakika verilecek.

Sınav binalarına sınav sabah saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra 14.30'dan sonra aday alınmayacaktır.

Sınavlarda koronavirüs salgını önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Sınav binaları ve salonları sınav öncesi detaylı bir şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Adaylar yanlarında dezenfektan getirebilecek.Sınav görevlilerimize lateks eldiven dağıtılacaktır.Aday ve görevlilerimiz Sınava girenlerin Covid-19 durumları HES kodları üzerinden takip edilecektir.Önerme doğrultusunda Kovid-19 gruplara ayrılacaktır. Sınav merkezlerimizde hazırlanan ve statülerine göre ayrı salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumdaki adaylar sınav öncesinde Başkanlığımız tarafından bilgilendirilecektir. "

Aygün, okul bahçelerindeki karmaşayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için okul bahçelerine aday ve sınav görevlileri dışında kimsenin girmesine izin verilmeyeceğini belirterek, adayların sosyal mesafeyi korumak için sınav görevlileri tarafından yönlendirileceğini belirtti.