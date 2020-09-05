  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS maratonu yarın başlıyor
Eğitim

KPSS maratonu yarın başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla yarın başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 09:50:00 -
KPSS maratonu yarın başlıyor

KKTC Lefkoşa dahil 81 il merkezi ve 95 sınav merkezinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek" den oluşan sabah oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Bu oturumda adaylara 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecektir.

Öğleden sonra Eğitim Bilimleri oturumu

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonraki oturumu 14.45'te başlayacaktır. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru sorulacak.

Sınav binalarına sınav sabah saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarda 14.30'dan sonra aday alınmayacaktır.

Alan bilgisi sınavları önümüzdeki hafta yapılacak

2020-KPSS lisans alanı bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler) 12 Eylül saat 10.15; 2020-KPSS alan bilgisi sınavlarının (hukuk, ekonomi, finans) ikinci oturumu aynı gün saat 14.45; 2020-KPSS lisans sahibi bilgi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te yapılacaktır.

20 Eylül saat 10.15'te Öğretim Alan Bilgisi Testi (ÖABT); ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Edindirme Dersleri Öğretmenliği Alan Sınavı 14.45'te yapılacaktır.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

Sınavlarda koronavirüs salgını önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

"Sınav binaları ve salonları sınav öncesi iyice temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav binası girişinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak, adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Covid-19 Sınava girenlerin durumları HES kodları üzerinden izlenecektir.Teklif doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumdaki adaylar Sınav öncesi Başkanlığımız tarafından bilgilendirilmelidir. "

Aygün, okul bahçelerindeki karmaşayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için okul bahçelerine aday ve sınav görevlileri dışında kimsenin alınmayacağını belirterek, adayların sosyal mesafeyi korumak için sınav görevlileri tarafından yönlendirileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) h..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı