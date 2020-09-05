KPSS maratonu yarın başlıyor

KKTC Lefkoşa dahil 81 il merkezi ve 95 sınav merkezinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek" den oluşan sabah oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Bu oturumda adaylara 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecektir.

Öğleden sonra Eğitim Bilimleri oturumu

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonraki oturumu 14.45'te başlayacaktır. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru sorulacak.

Sınav binalarına sınav sabah saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarda 14.30'dan sonra aday alınmayacaktır.

Alan bilgisi sınavları önümüzdeki hafta yapılacak

2020-KPSS lisans alanı bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler) 12 Eylül saat 10.15; 2020-KPSS alan bilgisi sınavlarının (hukuk, ekonomi, finans) ikinci oturumu aynı gün saat 14.45; 2020-KPSS lisans sahibi bilgi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te yapılacaktır.

20 Eylül saat 10.15'te Öğretim Alan Bilgisi Testi (ÖABT); ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Edindirme Dersleri Öğretmenliği Alan Sınavı 14.45'te yapılacaktır.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

Sınavlarda koronavirüs salgını önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

"Sınav binaları ve salonları sınav öncesi iyice temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav binası girişinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak, adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Covid-19 Sınava girenlerin durumları HES kodları üzerinden izlenecektir.Teklif doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumdaki adaylar Sınav öncesi Başkanlığımız tarafından bilgilendirilmelidir. "

Aygün, okul bahçelerindeki karmaşayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için okul bahçelerine aday ve sınav görevlileri dışında kimsenin alınmayacağını belirterek, adayların sosyal mesafeyi korumak için sınav görevlileri tarafından yönlendirileceğini belirtti.