KPSS maratonu başlıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak sınavın “Genel Kültür” ve “Genel Yetenek”ten oluşan sabah oturumu 10.15’te başlayacak. Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonra oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.

Alan bilgisi sınavları gelecek hafta

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül’de saat 10.15’te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45’te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15’te düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül’de saat 10.15’te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45’te yapılacak. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak.