KPSS lise başvuruları ne zaman 2020
Lise KPSS başvuruları başladı mı? | Kamuda çalışmak isteyenler KPSS başvurularının, sınavlarının ne zaman olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde KPSS lisans başvuruları tamamlandı. KPSS önlisans ve KPSS lise başvuruları, sınav tarihleri merak ediliyor. İşte, lise KPSS başvuru tarihi.
Kamuda çalışmak isteyenler KPSS’ye girip hedeflediği işe sahip olmak için Kamu Personel Seçme Sınavı’na hazırlanıyor. KPSS lisan başvuruları geçtiğimiz ay sona erdi. KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınavlarına girmek isteyenler sınavların ne zaman olacağını, başvuruların ne zaman nereden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
KPSS lise başvuruları ne zaman 2020
Kamu Personel Seçme Sınavı 2020 -KPSS Önlisans başvuruları 21 Ağustos 2020'de başlayıp 2 Eylül 23:59'da sona erecek. KPSS önlisans geç başvuru tarihi 10 Ağustos 2020'de başlayıp 11 Ağustos 23:59'da sona erecek. KPSS önlisans ise 25 Ekim 2020'de yapılacak.
KPSS ortaöğretim / 2020 KPSS lise başvuruları 15 Eylül'de başlayıp 30 Eylül 23:59'da tamamlanacak. Sınav geç başvuruları ise 8 Ekim'de başlayıp 9 Ekim 23:59'da tamamlanacak. Lise KPSS 22 Kasım 2020'de yapılacak.
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