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Eğitim KPSS lisans sonuçları 2022 | KPSS sonuçları nereden öğrenilir sorgulama ekranı
Eğitim

KPSS lisans sonuçları 2022 | KPSS sonuçları nereden öğrenilir sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonu 18 Eylül'de başladı. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 10:49:00 - 2022-10-21 10:53:08
KPSS lisans sonuçları 2022 | KPSS sonuçları nereden öğrenilir sorgulama ekranı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler KPSS'ye giriyor. KPSS heyecanı 18 Eylül'de başladı. Peki, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS lisans sonuçları 2022 | KPSS sonuçları nereden öğrenilir sorgulama ekranı

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 18 Eylül'de gerçekleşti. 2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları ise 24-25 Eylül'de gerçekleşti. 2 Kasım'da ise KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı yapıldı. Merakla beklenen sonuçlar ise bugün açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç web sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecekler.

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