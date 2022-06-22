KPSS lisans ÖABT önlisans ortaöğretim DHBT sınavları ne zaman? 2022-KPSS sınav takvimi:
2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. KPSS lisans geç başvurularının 16 Haziran'da sona erdi. Diyanet bünyesinde görev yapacak adayların başvuruda bulunacağı DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır. Peki 2022 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS 2022 alan bilgisi, ÖABT, KPSS önlisans ve lisans sınavı ne zaman? 2022 DHBT sınav tarihi ne zaman? İşte 2022 KPSS sınav takvimi.
Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi
ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri şu şekilde:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, eğitim bilimleri sınavı ne zaman?
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,
KPSS Alan Bilgisi 2022 ne zaman?
1. gün sınavı: 6 Ağustos
2.gün sınavı: 7 Ağustos
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos
KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.
KPSS önlisans 2022 sınavı ne zaman?
2022KPSS önlisans sınav da 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS 2022 ortaöğretim başvurusu ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS 2022 ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS DHBT 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman?
KPSS DHBT 2022 sınavı 27 Kasım'da gerçekleştirilecek.