KPSS Lisans ne zaman açıklanacak 2022 | 2022 KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta?

31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumunun iptal edilmesinin ardından ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar iptal edilmiş ve yeni bir sınav takvimi yayınlanmıştı. KPSS Ön Lisans oturumuna girecek olan adaylar, sınavın ne zaman olacağını araştırıyor. Peki 2022 KPSS Ön Lisans ne zaman, hangi tarihte olacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

2022 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OLACAK?

Eski takvime göre 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan KPSS Ön Lisans oturumu, sınavların iptal edilmesi ve yeni takvim düzenlenmesiyle birlikte 9 Ekim 2022'ye alındı. Buna göre 2022 KPSS Ön Lisans oturumu 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan KPSS Ön Lisans oturumunun sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

ÖSYM KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2022 KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta?

KPSS 2022 SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

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