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Eğitim KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı
Eğitim

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla başladı. ÖSYM tarafından yapılan sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:45:00 -
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  saat 10.15'te "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" seansları ile başladı.

Genel Kültür ve Genel Yeteneklerden oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru sorulacak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il merkezi ve 95 sınav merkezinde yapılacak sınava 130 dakika süre verilecek. KKTC Lefkoşa dahil.

Sınavlarda koronavirüs salgını önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre sınavda koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı.

Buna göre, binalar sınavdan önce iyice temizlendi ve dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişinde görevliler ve yanlarında dezenfektanlarını getirmek isteyen adaylar tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Muayene edenlere maskeler ve dezenfektanlarla birlikte lateks eldivenler dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler sınava maske ve siperlikleriyle girdi. Muayene edenlerin Kovid-19 durumu HES kodları üzerinden izlendi.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlendi ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılarak sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda test edildi. Bu durumdaki adaylar sınav öncesinde SMS ile bilgilendirildi.

Okul bahçelerindeki karmaşayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için okul bahçelerine aday ve sınav görevlileri dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.

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