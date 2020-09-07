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Eğitim KPSS dün başladı! Okullarda tedbir dillerde dua
Eğitim

KPSS dün başladı! Okullarda tedbir dillerde dua

“Genel Kültür-Genel Yetenek” ve “Eğitim Bilimleri” oturumuyla dün başlayan KPSS maratonuna koronavirüs önlemleri damga vurdu. Kovid-19 hastaları ambulanslarla salonlara getirilirken, testleri pozitif çıkanlar ayrı binalarda sınava alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:29:00 -
KPSS dün başladı! Okullarda tedbir dillerde dua

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, “Genel Kültür- Genel Yetenek” ve “Eğitim Bilimleri” oturumuyla dün başladı. 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın “Genel Kültür” ve “Genel Yetenek”ten oluşan sabah oturumu 10.15’te start aldı. Bu oturumda 130 dakika süre verilen adaylara 120 soru yöneltildi. KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45’te başladı. Adaylara 100 dakika sürenin verildiği bu sınavda 80 soru yöneltildi.

Salonlar dezenfekte edildi

Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirilen KPSS öncesi sınav binaları ve salonları da detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Kovid- 19 olan adaylar HES kodlarından belirlenerek ayrı salonlarda sınava alındı. Ayrıca okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınav salonlarına getirilirken, KPSS’ye geç kalan adayların imdadına da yine polisler yetişti.

62 yaşında KPSS'ye girdi 

Bu arada, Yozgat’ta, 55 yaşında ilahiyat fakültesini kazanıp tamamlayan 62 yaşındaki Hülya İpek de sınava girdi. Okumanın yaşı olmadığını belirten İpek, “Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde örgün öğretimde öğrenciyim. Ayrıca açık öğretimden felsefe okuyorum. Önceki gün itibarıyla da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İslami İlimler Fakültesine kaydoldum. Şimdi de KPSS’ye

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