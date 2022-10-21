Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları açıklandı. sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi 'KPSS branş sıralaması belli oldu mu?' sorusunun cevabını araştırıyor.

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır? 2022 KPSS branş sıralaması

KPSS'ye giren adaylar branş sıralaması ve diğer adayların kaç puan aldığını görmek istiyorlar. Bu sebeple branş sıralaması sık sık merak ediliyor. KPSS taban puanlar ve branş sıralamaları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamanın 28 Ekim'de yapılması bekleniyor.

KPSS branş sıralaması ne oluyor?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.