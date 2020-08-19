KPSS başvuru belgeleri açıklandı mı? 2020 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev yapmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) İçin geri sayım sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 KPSS sınav tarihleri ÖSYM tarafından yeniden oluşturularak kamuoyuna açıklanmıştı. ÖSYM 2020 KPSS sınav takvimine göre, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacakken, ÖSYM 2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı ise 12 ve 13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başvurularda bulunacak adayların gireceği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için başvurular 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri yapılacak. 2020 DHBT sınavı ise 27 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zamam?

Ortaöğretim mezunlarının gireceği 2020 KPSS sınav başvuruları da merak edilen konular arasında KPSS 2020 ortaöğretim sınav başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı yine ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 Ortaöğretim KPSS sınav tarihi ise 22 Kasım 2020.

2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

Yüksek okul yani önlisans mezunu adayların gireceği 2020 KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacağı duyurulurken, KPSS 2020 önlisans sınav tarihi ise 25 Ekim 2020 olarak açıklandı.

ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının gireceği 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS sınavı ne zaman?

Engelli vatandaşların katılımıyla yapılacak olan 2020 EKPSS sınavı 11 Ekim 2020 yapılırken EKPSS başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavına girecek adayların beklediği KPSS giriş yerlerinin bilgilerini içeren ve sınavı girerken yayında bulundurmak zorunda olunan KPSS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı sorusu. ÖSYM tarafından KPSS giriş belgeleri henüz açıklanmadı. KPSS genel kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri Sınavına 10 gün kala KPSS sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor. Peki KPSS sınav giriş belgeleri nereden temin edilecek? KPSS sınavına girecek adaylar ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve kendilerine verilen şifre ile KPSS sınav giriş belgesine ulaşabilecektir. KPSS sınav giriş belgesi sorgulamak için tıklayınız.

KPSS puanı nasıl hesaplanır?