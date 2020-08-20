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Eğitim KPSS atanmak için ne kadar puan almak gerekir?
Eğitim

KPSS atanmak için ne kadar puan almak gerekir?

KPSS atanmak için kaç puan gerekir? Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunacaklar KPSS sınavına girmek zorundalar. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans sınavı yani genel yetenek, genel kültür ve eğitim sınavı 6 Eylül’de Alan Bilgisi sınavı ise 12 Eylül’de yapılacak. Peki KPSS atanma puanları 2020 kaç? KPSS atama puanları önlisans, KPSS öğretmen atama puanları ile KPSS lisans atanma puanları haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:05:00 - 2020-08-20 19:06:54
KPSS atanmak için ne kadar puan almak gerekir?

Kamu personel alarak atanmak isteyenler kamu personel seçme sınavı KPSS’ye girmek durumundalar. KPSS sınavı lisans mezunları için her yıl ortaöğretim ve önlisans mezunları için ise iki yılda bir ÖSYM tarafından yapılmakta. Kamu kurum ve kuruluşları kamu personel alım ya da kamu atamlarında KPSS üzerinden alım yapılan bölüm ve kadrolar A ve B gurubu olarak iki kısma ayrılmakta. Kamu atamaları ve kamu alımları A grubu ve B grubu üzerinden yapılmakta. 2020 ÖSYM KPSS sınavları için geri sayım sürerken KPSS’ye girecek lisans, önlisans ve ortaöğretim mezuna adayları da KPSS taban puanlarını merak etmeye devam ediyor.

KPSS sınavı ne zaman?

KPSS genel yetenek, genel kültür ve eğitim sınavı 6 Eylül’de Alan Bilgisi sınavı ise 12 Eylül’de yapılacak. KPSS önlisans sınavına girecekler için KPSS önlisans sınav tarihi 25 Ekim olurken, KPSS ortaöğretim sınavı için ter dökecek adaylar da 22 Kasım’da KPSS ortaöğretim sınavına girecekler. Öğretmen adaylarının gireceği KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının tarihi ise 20 Eylül. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alacak adayların gireceği DHBT sınavının ne zaman yapılacağı da merak konusu. 2020 KPSS DHBT yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı da 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS atanmak için ne kadar puan almak gerekir? İşte KPSS atanma puanları.

KPSS atanmak için ne kadar puan gerekir?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişmektedir. Kamu memur atamalarında KPSS en düşük taban puanı 97 olurken, hemşireler 94 KPSS puanı ile atanmakta. Önceki yıllara bakıldığında büro personeli 93 KPSS puanı ile atanırken, bilgisayar işletmeni 93, öğretmen, diyetisyen, şoför, çocuk eğitimcisi, sağlık memuru en az KPSS atanma puanı 93 olarak karşımıza çıkmakta. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamaları taban puanları kaç?

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü KPSS atamaları taban puanları 

Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS atamaları taban puanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı atamaları taban puanları

Sağlık Bakanlığı KPS atamaları taban puanları

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 atamaları taban puanları

KPSS atama puanları için tıklayınız (KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim atama taban puanları)

KPSS atamaları sınavdan ne kadar sonra olur?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınav sonuçları yaklaşık iki hafta sonra açıklanmakta. KPSS sonuçlarının açıklanmasında sonra KPSS’ye girip de yüksek puan alan ve kamu ataması yapmak için başvuruda bulunacaklar KPSS atamalarının ne zaman yapılacağını merak etmekte. KPSS atamaları kamu kurum ve kuruluşların boş kontenjanlarını ÖSYM bildirdikten sonra ÖSYM kadrolu ya da sözleşmeli ataması yapılmak istenen kurumların olduğu KPSS atama tercih kılavuzunu yayınlar. ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayınladıktan sonra lisans mezunları KPSSP3 puanları üzerinden kendilerinin seçmek istediği kadrolar için tercihte bulunur. ÖSYM de tercih edilen kadrolara KPSS puanına göre yerleştirme yapmakta. Öğretmen adayları KPSSP3 puanları üzerinden kamu kurumlarının memur kadrolarına da başvuruda bulunabilirler. Kısacısı KPSS atamalara ilişkin tercih ve yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından açıklanır ve yayınlanır. Kamuoyuna duyurulan tarihler arasında ise KPSS tercih ve yerleştirme başvuru takvimi işlemiş olur.

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