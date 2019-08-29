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KPSS A GRUBU memur ilanları 2019 memur alımları KPSS A grubu kadroları

KPSS A GRUBU memur ilanları 2019 memur alımları KPSS A grubu kadrolarıMemur alımı 2019 KPSS 2019 sonuçları açıklandı ve adaylar hangi il hangi kurumlarda memur alımı olduğunu ve ilanlarını merak ediyor. KPSS 2019 A grubu alımları ne zaman? Yüz binlerce kişinin gözü 2019 Memur alımlarında. Peki hangi ilde 2019 hangi kurum KPSS ile memur ya da sözleşmeli personel alıyor? İşte devletin 2019 memur alımıyla veya sözleşmeli personel alımıyla ilgili KPSS A GRUBU memur ilanları 2019 tüm ilanları...

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
KPSS A GRUBU memur ilanları 2019 memur alımları KPSS A grubu kadroları

KPSS A GRUBU memur ilanları 2019 memur alımları KPSS A grubu kadrolarıMemur alımı 2019 KPSS 2019 sonuçları açıklandı ve adaylar hangi il hangi kurumlarda memur alımı olduğunu ve ilanlarını merak ediyor. KPSS 2019 A grubu alımları ne zaman? Yüz binlerce kişinin gözü 2019 Memur alımlarında. Peki hangi ilde 2019 hangi kurum KPSS ile memur ya da sözleşmeli personel alıyor? İşte devletin 2019 memur alımıyla veya sözleşmeli personel alımıyla ilgili KPSS A GRUBU memur ilanları 2019 tüm ilanları...

Aşağıdaki linke tıklayarak il il memur ve sözleşmeli personel alımlarını öğrenebilirsiniz.

2019 MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS PUAN HESAPLAMA 2019

KPSS-A

KPSS-A, A Grubu kadro ayrımı "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te yapılmıştır.

(A) grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, Kaymakam Adayı).

KPSS puanı nasıl hesaplanır?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
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