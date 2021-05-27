KPSS 2021/6 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için bekleyenlere müjdeli haber geldi. Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine adaylar, KPSS tercih tarihlerini ve nereden yapılacağını araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin detayları…

KPSS 2021/6 tercihleri son gün ne zaman? KPSS tercihleri nereden yapılır?

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihte bulunacak olan adaylar tercihlerini, 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemleri, 03 Haziran saat 23.59'da sona erecektir.

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına dikkat edilerek, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için tercih kılavuzunu detaylıca incelemeleri önemlidir.