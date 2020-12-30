KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı! Hangi branşlarda memur alımı yapılacak?

ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzunu açıkladı. Sınava katılan adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecek. KPSS 2020/2 için tercih tarihleri 30 Aralık ve 7 Ocak olarak duyurulmuştu. Peki, KPSS tercih kılavuzu taban puanları yayınlandı mı? Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar, işlemlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında; KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alınacağını söyledi. Selçuk, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda duyurulmak ÖSYM Başkanlığına ulaştırıldığını ifade etti. Peki, hangi branşlarda memur alımı yapılacak?

Hangi branşlarda memur alımı yapılacak?

KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri kapsamında Bakanlık koordinasyonu kontrolünde yürütülmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, söz konusu hükümleri gereğince ÖSYM tarafından yerleştirmeler gerçekleştirilir.

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır;

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına.

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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