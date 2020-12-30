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Gündem KPSS 2020/2 ortaöğretimle alım yapan yerler nerelerdir?
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KPSS 2020/2 ortaöğretimle alım yapan yerler nerelerdir?

KPSS Ortaöğretim mezunlarının 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından adaylar, ortaöğretimle alım yapan yerleri araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretimle alım yapan yerler nerelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:34:00 -
KPSS 2020/2 ortaöğretimle alım yapan yerler nerelerdir?

Memur adayları, 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KPSS tercihleri, açıklanan tercih kılavuzuna göre ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifre bilgilerini girerek bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Memur adayları, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapacaklar.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmayacak. Fakat bu sınav sonucuna bağlı olarak daha sonra Merkez tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınacaktır.

KPSS ortaöğretimle alım yapan yerler nerelerdir?

KPSS Ortaöğretim mezunlarının 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından adaylar, ortaöğretimle alım yapan yerleri araştırmaya başladı. Ortaöğretim mezunlarının 2020/2 tercih kılavuzu belli oldu. Ortaöğretim mezunlarının tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet adresinde bulunuyor. KPSS 2020/2 Ortaöğretim mezunlarının tercih kılavuzunu incelemeden önce ortaöğretim için aranan nitelikleri mutlaka okuyunuz.

KPSS 2020/2 Ortaöğretim mezunlarında aranan nitelikler için TIKLAYINIZ

KPSS 2020/2 Ortaöğretimle alım yapan yerler için TIKLAYINIZ

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