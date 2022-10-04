Közlenmiş (Zeytinyağlı) kırmızı biber turşusu kahvaltılık tarifi nasıl yapılır? Sirkeli yağlı biber turşusu

Közlenmiş (Yağlı )Kırmızı Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

5 kg kırmızı salçalık biber ( kapya biber)

3 su bardağı sirke

2 su bardağı sıvıyağ

1 demet sapları ile beraber doğranmış maydanoz

2 baş sarımsak

3 yada 4 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Közlenmiş (Yağlı )Kırmızı Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır? Püf noktalarıyla...

Biberleri yıkayın ….her bir biberi çatalla bir kaç yerinden delin ve fırın tepsisine dizin…biberleri 200 derecelik ısınmış fırında kabukları soyulacak aşamaya gelene kadar közleyin…biberler közlendi soğumasını bekleyin… Biberler közlenirken sarımsakları soyun ve ince ince dilimleyin..maydanozları hazırlayın…maydanozların kötü alt saplarını 5 cm kadar kesin atın ama sakın sapların hepsini kesmeyin bu turşuda kullanılan maydanozlar sapları ile beraber 2-3 parmak genişliğinde doğranarak kullanılmalıdır…. Şimdi közlenen biberlerin dış kabuklarını soyun biberleri ikiye ayırarak biberlerin iç çekirdeklerini bir bıçak yardımı ile üstten nazikçe sıyırarak çıkartın …temizlenmiş biberleri 3 parmak genişliğinde enlice doğrayın…. Derin cam bir kaseye sıvı yağ,sirke,tuz ,sarımsak,şeker ve maydanozları da ekleyin ve hepsini bir kaşık yardımı ile güzelce karıştırın..tuz karışımda erisin ..bu karışıma doğradığınız biberleri ekleyin ve hepsini harmanlayın……şimdi kabın ya da tencerenin ağzını bir bone ile kapakla sıkıca kapatın ve kaseyi ,tencereyi mutfakta bir köşeye kaldırın ..kase bir tam gün böyle beklesin… arada sırada kaseyi bir kaşık yardımı ile alt üst edin….ertesi gün kaseyi tekrar karıştırın ve kasenin içinde ki turşu suyunun bir tadına bakın ne eksikse tamamlayın.. Genelde turşuya ertesi gün ekstra tuz ve sirke eklemek gerekebiliyor bazende yağ ya da sarımsak…damak tadınıza göre eksikleri tamamladınız şimdi turşuyu karıştırın ve bir gün daha bekletin…ertesi gün tekrar tadına bir bakın eksik varsa yine tamamlayın ve yine bekletin yok her şey güzel lezzeti yerinde ise turşunuzu suyu ve tüm malzemeleri ile beraber cam kavanozlara doldurun ve kavanozların ağızlarını hava almayacak şekilde güzelce sıkıca kapatın.. hazır halde ki turşularınızı buzdolabınız da saklayın …

Bu turşu hemen 1-2 hafta sonra yenebileceği gibi buzdolabında saklamak kaydı ile 1-2 senede saklanabilir….

Püf noktaları

Turşuya mutlaka ama mutlaka maydanoz koymanızı ve en erken 2-3 ay sonra dinlendirerek yemenizi öneririm bu turşu bekledikçe özlenen lezzetlenen bir turşudur…en güzeli turşuyu Ağustos -Eylül gibi yapın buzdolabında bekletin ve turşuyu kışın yiyin.

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Kahvaltıya Yağlı Kırmızı Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır? Pratik

Biberler yıkanıp resimdeki gibi doğranır. Maydanoz yıkanıp ince ince kıyılır. Karıştırıp üzerine biberler eklenir. Sonra üzerine maydanoz ve sarımsaklar eklenip karıştırılıp kaynamaya devam ederken kavanoza koyulur ağzı sıkıca kapatılıp ters çevrilir.

Yağlı Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır? Sirkeli Yağlı biber Turşusu - Çok kolay tarif

Kapya biberleri ayıklayın ve iri küpler halinde doğrayın. Sarımsakları soyun ve küp küp doğrayın. Derin bir tencereye su, sirke, sıvıyağ ve tuzu ekleyerek kaynatın. Sivri biberi ekleyip 1-2 tur karıştırın. Orta ateşte 10-12 dakika biberler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Zeytinyağlı Kırmızı Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

1 kg kırmızı biber

2-3 adet yeşil biber (tercihe göre)

5-6 adet acı süs biber

1 çay bardağı sirke

1 çay bardağı zeytinyağı

1 demet maydanoz

4-5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı yemeklik tuz

Zeytinyağlı Kırmızı Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Kırmızı ve yeşil biberler, istenilen boyutta tohumları çıkarıldıktan sonra doğranır ve tencereye konur. 1 çay bardağı yağ, sirke, sarımsak ve 2 yemek kaşığı yemeklik tuzla, diri kalacak şekilde 10 dakika haşlanır. 2-3 dakika dinlendirildikten sonra, doğranmış 1 demet maydanoz eklenir. Ardından kavanozlanır ve 1 hafta sonra yenilebilir. Afiyet olsun.

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