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Ekonomi

Koza Altın, Söğüt’ün know-how haklarını Gübretaş’a devretti

Koza Altın İşletmeleri, Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how haklarının GÜBRETAŞ’a 33 milyon 40 bin TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:34:00 -
Koza Altın, Söğüt’ün know-how haklarını Gübretaş’a devretti

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada GÜBRETAŞ ile Koza Altın İşletmeleri arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda GÜBRETAŞ yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33 milyon 40 bin  TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalındığı  6 Haziran 2020 tarihinde KAP’ta duyurulduğu anımsatıldı. Açıklamada, gelinen noktada GÜBRETAŞ ile şirket arasında tüm know how haklarının KDV dahil 33 milyon 40 bin TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesinin dün itibarıyla imzalandığı bildirildi.

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