Köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi: Köz biberle yapılan tarifler

Dolgulu Köz Biber Tarifi

Malzeme Listesi

6 adet közlenmiş bütün kırmızı biber

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet kabak

1 adet patlıcan

1 adet kırmızı biber

1 adet sivri biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Köz Biber Tarifi Nasıl Yapılı?

Sebzeleri minik zar şeklinde doğrayın ve kızartın. Sebzelerin yağının iyice süzülmesi için havlu kağıt üzerine alın. İki adet domates rendeleyin. İki diş sarımsak ezin. Yeteri kadar tuz ve tavaya birkaç damla kadar zeytinyağı alın. Dolmalık fıstık ve sarımsak ekleyerek biraz kavurun. Domatesleri ilave edin. Domatesleri kavurarak biraz suyunu çektirin. Kızartılmış sebzeler ve baharatlar ilave edilerek bir iki defa karıştırın. Bir taşım kaynayınca ocaktan alın. Biraz ılınınca közlenmiş kırmızı biberlerin içine yeteri kadar doldurun. Servis tabağına alınan biberlerin üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Arzu edilen bir yeşillikle üzeri süsleyin. Minik doğranmış maydanoz serpiştirin. Daha şık olacaktır.

Afiyet olsun!

Diğer tarif

Közlenmiş Biber İle Patates Salatası Tarifi İçin Malzemeler

3 adet patates

1 kavanoz közlenmiş kapya biber

2 avuç maydanoz

1 su bardağı mısır

Yarım limon

Zeytinyağı

Pul biber

Közlenmiş Biber İle Patates Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesleri minik küpler şeklinde doğrayıp, haşlayalım ve soğutalım.

Közlenmiş biberleri yıkayıp, süzelim. İsteyen biberini kendisi közleyebilir, ben pratik olsun diye hazır kullandım.

Maydanoz ayıklanır ve doğranır.

Biberler de patateslerin büyüklüğünde küp şeklinde doğranır ve karıştırma kabına alınır. Mısır eklenir.

Yağ ve limon eklenip, karıştırılır.

Üzerlerine pul biber serpilir, ben unutmuşum katmayı siz unutmayın.

Bu kadar basit bir salata tarifimiz hazır. Benim resimlerde görünen kaselerle 10 adet çıktı.

Klasik çorba tariflerinden sıkıldınız ise kırmızı biber ile hem lezzetli hem de bol vitaminli bir çorba tarifi

Közlenmiş Kırmızı Biber Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 tane közlenmiş kırmızı biber

1,5 yemek kaşığı un

6 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Sıvı yağ

Üzeri için;

Kaşar peyniri rendesi (isteğe bağlı)

Közlenmiş Kırmızı Biber Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Kırmızı biber çorbası için ilk olarak unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz bu aşamada yağ kullanmıyoruz. Kavurulan una közlenmiş biberleri ekliyoruz Yazdan közleyip dondurucuya attığınızdan kullanabilirsiniz. İsterseniz hazır kullanabilirsiniz ya da közmatikte közleyip kabuğunu soyup temizleyip kullanabilirsiniz )

Daha sonra biraz sıvı yağ ekleyip suyunu azar azar karıştırarak ekliyoruz. Un topaklanmasın diye kaynamaya bırakıyoruz. Biraz piştiği zaman blenderdan geçiriyoruz. Son olarak sütü ekleyip biraz daha kaynatıyoruz. Ocağı söndürdüğümüz zaman tuzunu ekliyoruz ve servis tabağına alıp üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştirip sıcak sıcak servis ediyoruz.