Köy okulları yeniden açılacak mı? Köy okulları devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri, katıldığı canlı yayında açıkladı. Bakan Özer köy okullarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Köy yaşam merkezleriyle ilgili projemizi başlattık. Samsun'da başlattık. Köy okullarımızı artık eğitim sistemimiz içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Burada şöyle bir açılım yaptık. Köy ilkokulu açılabilmesiyle ilgili yönetmeliği değiştirdik ve sayısına bakmaksınız tüm Türkiye'de okullarımız açılabilecek. İkinci önceliğimiz anaokulu. Biliyorsunuz onunla ilgili de bir değişiklik yaptık. Köy okulunda 10 olan öğrenci sayısı değiştirecekler. Bu küçük adımımızla 1800 tane köy okulunda anasınıfı açtık. Yaklaşık 12 bin gencimiz, çocuğumuz köy okullarında anaokuluyla buluştu. Anaokulu yoksa halk eğitim merkezi açıyoruz. Halk eğitim merkezi çok kritik bir yer. Halk eğitim merkezi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkinlere eğitim verdiği, kurslar düzenlediği bir merkez."