Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde bir evde uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.11 Eylül 2019 Çarşamba 12:05
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde bir evde uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde silah veuyuşturucu olduğu ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon düzenledi. Evde köpekle yapılan aramada 2 gram uyuşturucu, 1 adet 7.65 mm’lik tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet 9 mm tabanca mermisi, 7 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 58 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
YORUM YAZ