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Aktüel Kovid-19'la mücadele için 26 ülkeden Batılı ülkelere "yaptırımları kaldırın" çağrısı
Aktüel

Kovid-19'la mücadele için 26 ülkeden Batılı ülkelere "yaptırımları kaldırın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:35:12 -
Kovid-19'la mücadele için 26 ülkeden Batılı ülkelere "yaptırımları kaldırın" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkili mücadele için 26 ülke, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer Batılı devletlere yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinde, aralarında Çin, Kuzey Kore, Venezuela, İran ve Rusya gibi ülkelerin de olduğu 26 ülke adına yaptığı ortak açıklamada, ABD, AB ve diğer Batılı devletlerden uyguladıkları yaptırımları Kovid-19'la mücadele için kaldırmalarını istedi.

Cang, "tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin" BM Tüzüğüne ve çok taraflılığa aykırı olduğuna dikkati çekerek, bu "tedbirlerin" aynı zamanda "etkilenen ülkelerdeki nüfusun refahı"nı engelleyerek insan haklarının teminini kesintiye uğrattığını ve sağlık hakkına zarar verdiğini vurguladı.

- "Uluslararası iş birliği, Kovid-19'la mücadelede en güçlü silah"

Söz konusu 26 ülkenin ortak açıklamasında, küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğinin Kovid-19'la mücadelede en güçlü silahlar olduğu belirtildi.

Uluslararası toplumun tüm üyelerinin Kovid-19'a etkili ve verimli müdahalesinin sağlanması için tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin en kısa sürede tamamen kaldırılması istenen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e, salgınla mücadele kapasitesine zarar veren yaptırımları uygulatmama çağrısı yapıldı.

Bu 26 ülkenin "Angola, Antigua ve Barbuda, Belarus, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Çin, Küba, Kuzey Kore, Ekvator Ginesi, Eritre, İran, Laos, Myanmar, Namibya, Nikaragua, Pakistan, Filistin, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Suriye, Venezuela ve Zimbabve" olduğu bilgisi paylaşıldı.

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