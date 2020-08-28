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Aktüel Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları İHA ile tespit edilen 3 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları İHA ile tespit edilen 3 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:35:58 -
Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları İHA ile tespit edilen 3 kişiye ceza kesildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerin insansız hava aracı (İHA) ile denetlendiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 43 düğün, nişan ve kına organizasyonunun denetlendiği, 3 kişiye umumi hıfzıssıhha kurallarına riayet edilmemesi sebebiyle toplam 2 bin 700 lira ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, etkinliklere katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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