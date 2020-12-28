Kovid-19 tedavisi görüyordu! Metin Yavuz Hakk’a yürüdü
Gazetemizin dağıtım servisi çalışanlarından Metin Yavuz, koronavirüs teşhisiyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün ruhunu Rahmana teslim etti.
Haber Merkezi
Gazetemizin dağıtım servisi çalışanlarından Metin Yavuz, koronavirüs teşhisiyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün ruhunu Rahmana teslim etti. Uzun yıllar boyunca gazetemizin dağıtım servisinde çalışan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün öğleden sonra 15:00 sularında son nefesini verdi. Akit Medya Grubu ailesi ve çalışma arkadaşları olarak merhum Yavuz’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.