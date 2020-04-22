Kovid-19 salgınının gölgesindeki ABD, uzaktan eğitimde "düşük not" aldı

WASHINGTON (AA) - DİLDAR BAYKAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hem ölü hem de vaka sayıları bakımından listenin başına yerleşen ABD, salgına olduğu kadar "uzaktan eğitim" sistemine de hazırlıksız yakalandı.

ABD, Kovid-19 salgınının Çin dışında ortaya çıktığı ilk ülkelerden biri olmasına rağmen martın ortasına kadar ülkede ne eyalet bazında ne de federal çapta geniş önlemler alındı.

ABD'de virüse ilk kez, 21 Ocak'ta Washington eyaletinde 30'lu yaşlarda ve son dönemde Vuhan'a seyahat eden bir erkekte rastlandı. Ancak ilk "eğitime ara verilmesi" kararı, 12 Mart'ta Ohio'dan geldi. Bu eyaletin ardından aynı gün Maryland, New Mexico, Oregon ve Michigan gibi eyaletler de bir süreliğine uzaktan eğitime geçme kararı verdi.

Önlem almakta geç kalınan ABD'de, okulların bir anda panik halinde uzaktan eğitime geçmesi ise hem öğrencileri hem aileleri hem de öğretmenleri hazırlıksız yakaladı.

ABD'de Kovid-19 salgınının ciddi bir hal alması ile eyaletler de bir bir okulları kapatma ve eğitimi uzaktan sürdürme kararı aldı.

- Okulların kapatılması kararı geç alındı

İlerleyen günlerde ABD'deki Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerin artmasının ardından eyaletlerin hemen hemen hepsi okulları kapatırken, bazı eyaletlerde de okulların kapalı kalma süresi uzatıldı.

ABD Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki 98 bin devlet ve 34 bini özel olmak üzere toplam 132 bin okulun en az 124 bini eğitime ara verilmesi kararı alırken, bu kararlar 55 milyondan fazla öğrenciyi etkiledi.



ABD'de 34 eyalet ve başkent Washington DC'de okulların akademik takvimin sonuna kadar kapatılması kararlaştırıldı. Bu karardan ise 38,6 milyon öğrenci etkileniyor.

ABD'deki salgının merkez üssü New York'ta ise okulların kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar uzatıldı ancak burası da dahil ABD'nin hiçbir eyaletinde akademik takvimin sonuna kadar okulların açılması beklenmiyor.



- ABD uzaktan eğitime hazır mıydı?

Her eyalet ve her eğitim bölgesi farklı okul sistemi ve müfredat uyguladığı ABD'de uzaktan eğitim sürecinde, Türkiye'deki gibi ayrıca bir platform inşa etmek yerine öğretmenler halihazırdaki teknolojik ortamları tercih etti.

Bu dönemde en çok tercih edilen uygulamalar Zoom, Skype ve Google Classroom gibi çoklu görüntülü konuşma imkanı sunan programlar oldu.

Ancak okulların uzaktan eğitime geçmeye karar vermesinden sonraki günlerde ABD basınında çıkan birçok haberde, öğretmenlerin bu tarz bir eğitim sistemini sağlıklı şekilde yürütmek için yeterli altyapıya sahip olmadığı belirtildi.

Ayrıca her öğrencinin eşit derecede internet erişimi ve teknolojik cihaz imkanının bulunmaması da ayrı bir tartışma konusu yarattı.

ABD'de yapılan araştırmalar, pandemi öncesinde ülke genelindeki 12 milyon öğrencinin evinde internet erişimi bulunmadığını ortaya çıkardı. Bu konuda bazı eyaletler ve okul bölgeleri kendi önlemlerini almak zorunda kaldı.

Los Angeles gibi büyük şehirlerde bile öğrencilerin yüzde 15'inin bilgisayarı ya da internet erişiminin bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Los Angeles okul bölgesi, öğrencilerin yalnızca üçte birine yetecek kadar cihazları olduğunu belirterek, eyalet yönetimine "50 milyon dolarlık fon" çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük okul bölgesi New York'ta ise 114 bin çocuğun düzenli bir evi olmadığı, birçoğunun evsiz çocuklar için kurulan sığınma evlerinde kaldığı belirtiliyor.

New York eyaleti, öğrencilere uzaktan eğitim için 300 bin internet bağlantılı tablet verdi.

Uzaktan eğitiminin önündeki engellerin ortadan kaldırılması için ise devreye bazı özel şirketler de girdi.

Google, California'da 100 bin kişiye internet sağlanacağını ve 4 bin öğrenciye dizüstü bilgisayar verileceğini açıkladı.

Öte yandan ABD'de 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi de dahil olmak üzere birçok ekonomik paket açılırken, eğitim alanında herhangi bir bütçe ayrılmadı.

- Öğrencilerin uzaktan eğitime katılımı ne kadar?

ABD'de uzaktan eğitim sürecinde yaşanan bir diğer sorun da öğrencilerin uzaktan eğitim derslerine yeterince katılmaması oldu.

Ülkede yapılan anketler, öğrencilerin neredeyse yarısının uzaktan eğitim derslerine katılmadığını ortaya koydu.

"Common Sense Media" isimli araştırma şirketinin 24 Mart-1 Nisan'da yaptığı ankete katılan 10 öğrenciden 4'ü uzaktan eğitimlere katılmadığını belirtti.

New York Times gazetesinin, lise dönemindeki öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada da ülke genelindeki öğrencilerin yarısından fazlasının derslere katılmadığı kaydedildi.