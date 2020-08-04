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Aktüel

Kovid-19 salgınında okulların kapatılmasından 1 milyar öğrenci etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:44:32 -
Kovid-19 salgınında okulların kapatılmasından 1 milyar öğrenci etkilendi

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en az 1 milyar öğrencinin eğitimden uzak kaldığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yayımladığı görüntülü mesajda, salgın nedeniyle dünya genelinde 40 milyondan fazla çocuğun okul öncesi eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

Guterres, küresel salgın öncesi de eğitimde kriz yaşandığını, okul çağındaki 250 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ifade etti.

Temmuz ayı ortası itibarıyla tüm yaşlardan en az 1 milyar öğrencinin, Kovid-19 nedeniyle okullarının kapatılmasıyla eğitimden uzak olduğuna dikkati çeken Guterres, dünyanın insan potansiyelini heder eden, 10 yıllardır kaydedilen gelişmelere zarar veren, yerleşik eşitsizlikleri artıran ve nesilleri etkileyen bir faciayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Guterres, "Dünya çocukları ve gençleri için bir dönüm noktasındayız. Hükümetlerin müttefikleriyle şu anda aldığı kararların yüz milyonlarca genç ve ülkelerin gelecek 10 yıllardaki gelişmesi üzerinde kalıcı etkileri olacak." ifadesini kullandı.

Virüsün yerel yayılımının kontrol altına alınmasıyla okulların yeniden açılması çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, hükümetlerden maliye politikalarında eğitimi öncelemesini istedi.


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