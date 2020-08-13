  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kovid-19 salgını Kanada’daki evsizlerin sayısını artırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 03:04:11 -
Kovid-19 salgını Kanada’daki evsizlerin sayısını artırdı

TORONTO (AA) - Kanada'da sokakta yaşayan evsizlerin sayısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte arttığı bildirildi.

Kısa adı CAEH (Canadian Alliance to End Homelessness) olan Kanada Evsizliği Sona Erdirme İttifakı isimli kuruluş tarafından Nanos araştırma şirketine yaptırılan kamuoyu araştırmasında, ülke genelinde toplam 235 bin civarında olduğu sanılan evsizlerin sayısının, aslında daha fazla olduğu ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte başgösteren ve halen devam eden ekonomik zorlukların, birçok insanı kirasını ödeyemez duruma soktuğu kaydedilen araştırmada, Kanada’da sokaklarda yaşayan evsiz sayısının, nüfusun yaklaşık yüzde 5’i olduğu ve bunun da 1,6 milyon kişiden az olmadığı vurgulandı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren CAEH CEO’su Tim Richter, "Evsizliğin ne kadar yaygın olduğunu ve kaç Kanadalının hayatına dokunduğunu görmek ilginç" ifadesini kullandı.

Ankete katılan kiracıların yüzde 25'inin gelecek ayın kirasını ödemekten endişe duyduğunu söyleyen Richter, "Bu, Kanada'daki konut krizinin aciliyetine ve Kovid-19 salgınının etkisine işaret eden oldukça endişe verici bir istatistik. Salgının ekonomik etkisi, düşük gelirli veya güvencesiz işlerde çalışan alt gelir grubu Kanadalıları orantısız bir şekilde etkilemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Richter, yaşanan belirsizliğin evsiz insan sayısını artırabileceğinden endişelendiklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti
Ekonomi

Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti

Dün Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasıyla 435 TL'ye kadar gerileyen gram altın sabah saatlerinde tekrar yükselişe geçti. Gra..
“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...
Gündem

“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...

Yazarımız Abdurrahman Dilipak, 28 Şubat sürecinde başörtü mağdurları için ön cephede mücadele verdi. Bugün mücadelesini İslam'a mugayir İsta..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı