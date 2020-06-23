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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Nepal'de 538, Tayland'da 5 vaka görüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:43:52 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Nepal'de 538, Tayland'da 5 vaka görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Nepal'de 538, Tayland'da 5 vaka tespit edildi.

Nepal basınına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 538 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 99'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybının 24'e yükseldiği, şimdiye kadar virüs tespit edilen 2 bin 224 kişinin de tedavisinin ardından iyileşerek çeşitli hastanelerden taburcu olduğu belirtildi.

- Tayland'da vaka sayısı 3 bin 156'ya çıktı

Tayland basınına göre, Tayland’da son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 3 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, bugüne kadar virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüse rastlanan 3 bin 23 kişi iyileşti.

Ülkede, 29 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

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